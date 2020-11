Marcus Rashford bezorgt kids uit arme gezinnen betere Kerst

Johnson belde de 23-jarige aanvaller na de met 3-1 gewonnen wedstrijd zaterdag tegen Everton en beloofde dat er 400 miljoen Engelse pond beschikbaar komt voor het project, waarvan Rashord de grote animator is.

,,Ik heb een goed gesprek gehad met de premier na de wedstrijd en begrijp de voorgestelde plannen goed. Ik ben heel bij met de stappen die de regering neemt om het voedselgebrek bij kinderen in Groot-Brittannië aan te pakken", vertelde Rashord aan de BBC. ,,Met deze toezegging kunnen we de omstandigheden van 1,7 miljoen kinderen verbeteren in de komende twaalf maanden en dat kan ik alleen maar toejuichen."