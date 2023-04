Marianne Vos (35) moest zich terugvechten, maar dacht niet aan stoppen: ‘Leven zonder fiets komt wel’

Jum­bo-Vis­ma moet Kelderman missen in Giro, Kuss aangewezen als vervanger

Wilco Kelderman van Jumbo-Visma gaat begin mei niet van start in de Ronde van Italië. De 32-jarige wielrenner is door zijn val in de rittenkoers Tirreno-Adriatico niet fit genoeg en is vervangen door Sepp Kuss. Dat meldt Mathieu Heijboer, performance manager van de wielerploeg.