Marianne Vos boekt 31ste dagsucces in Giro, tweede profzege Tim van Dijke van Jumbo-Visma

Marianne Vos heeft de tweede etappe van de Giro Donne gewonnen. Het was een vlakke rit op Sardinië van Cala Gonone naar Olbia over 113 kilometer. De ervaren renster van Jumbo-Visma versloeg in de massasprint de Nederlandse Charlotte Kool (DSM) en de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo.

De leiderstrui blijft in handen van Balsamo, die vrijdag de eerste etappe had gewonnen voor Vos en Kool.



Voor Vos was het haar 31ste ritzege in de Italiaanse rittenkoers. Ze klom naar de tweede plaats in het algemeen klassement, op 6 seconden van wereldkampioen Balsamo. Ook Annemiek van Vleuten (7de) en Kool (8ste) staan in de top tien. Kool, die vaak in dienst rijdt van de in Italië afwezige Lorena Wiebes, was vrijdag al derde.

Vos had onderweg een aantal rensters zien wegrijden, maar wist dat er kansen lagen op opnieuw een massasprint. De Italiaansen Katia Ragusa en Alessia Vigilia waren de laatste rensters die, zes kilometer voor de streep, werden bijgehaald. ,,Het was een technische finale met veel bochten. De ploeg heeft me perfect in positie gebracht”, vertelde Vos, die in 2007 haar eerste etappe in de Giro voor vrouwen won. Drie keer was de eindzege voor de inmiddels 35-jarige Brabantse, voor het laatst in 2014.



Het vrouwenpeloton vliegt zaterdag nog naar het vasteland van Italië waar de Giro Donne na een rustdag maandag verder gaat. ,,We gaan genieten van de rustdag en dan eens kijken waar er verder voor ons kansen liggen”, aldus Vos.

Volledig scherm Marianne Vos (l) sprint naar de zege in de Giro Donne. © photo: Cor Vos

Proloogzege Van Dijke

Tim van Dijke heeft zaterdag de proloog van de Sibiu Tour gewonnen, een Roemeense rittenkoers. Van Dijke, die rijdt voor Jumbo-Visma, was de snelste over een parcours van 2,3 kilometer in de Roemeense stad Sibiu. De koers duurt tot en met dinsdag.

Van Dijke was een fractie sneller dan de Pool Marceli Boguslawski. De Est Martin Laas zette de derde tijd neer.

Het is de tweede profzege voor de 22-jarige Van Dijke, die vorig jaar ook al de slotetappe van de Ronde van Kroatië op zijn naam schreef. Namens Jumbo-Visma reden Pascal Eenkhoorn (vierde) en David Dekker (vijfde) zich ook nog in de top 5 in de proloog. De komende dagen wacht de renners vooral veel klimwerk.

