Marianne Vos grijpt macht in BeNe Ladies Tour

Halve finale in Umag Haase stap dichter bij eerste ATP-toernooi­winst sinds 2012

20:17 Robin Haase is door naar de laatste vier van het toernooi in het Kroatische Umag. De Haagse prof won in de kwartfinales in twee sets van de Rus Andrej Roeblev: 6-3, 7-6 (6).