Marianne Vos kneep haar lichaam uit alsof het een tube tandpasta was

Het lichtje op het dashboard brandde al minstens een halfuur. De wijzer van de tank stond ver onder het laagste streepje. De motor hapte naar adem, smeekte om benzine. Maar Marianne Vos reed door. Nog één tankstation verderop. Nog een klein stukje verder. Living on the edge.



Ze dreef er medepassagiers mee tot waanzin. Zaten ze naast haar met klotsende oksels schietgebedjes te prevelen. Ze zagen zichzelf al kilometers lang met een jerrycan langs de snelweg sjokken terwijl de vrachtwagens toeterend langs raasden. Zelf vond Vos het prachtig. Die tank moest op tot de laatste druppel - het liefst zou ze het tankstation binnenrollen in z’n vrij, zónder benzine. Omdat gewoon autorijden saai is. Omdat het een stuk spannender is om er een wedstrijd van te maken. Met jezelf als grootste tegenstander.