Marianne Vos revancheert zich met sprintzege in Scandinavië voor diskwalificatie

De Tour of Scandinavia is een nieuwe rittenkoers die is voortgekomen uit de Ladies Tour of Norway. De wedstrijd voert de rensters uit de World Tour over zes dagen via Denemarken, langs de Zweedse kust naar Noorwegen. Eindwinnares van de laatste Tour of Norway is Annemiek van Vleuten, maar na succes in achtereenvolgens de Giro d’Italia Donne en de Tour de France Femmes maakt zij hier niet haar opwachting.