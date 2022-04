Marianne Vos terug op de kasseien: ‘Die wil om te winnen, die is er gewoon altijd’

Noem het een weerzien van twee oude bekenden, geliefden mag ook. Marianne Vos en de kasseien van Noord-Frankrijk. Met haar ploeggenoten van Jumbo-Visma verkende Vos gisteren de laatste 65 kilometer van Parijs-Roubaix. In compleet andere omstandigheden dan oktober vorig jaar. Toen reden de vrouwen hun eerste, historische editie in beestenweer. Regen, modder, valpartijen, Lizzie Deignan als winnares en Vos die als tweede de wielerbaan in Roubaix opdraaide.