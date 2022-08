Marianne Vos wint voor vierde keer WorldTour-koers in Zweden

Vos ontsnapte bij het ingaan van de laatste ronde met Georgi (Team DSM), Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) en de Belgische Valerie Demey (Liv Racing). Het viertal kreeg maximaal zo’n 25 seconden voorsprong. Cordon-Ragot ging de sprint aan, maar Vos won eenvoudig. Lorena Wiebes was 10 seconden later de sterkste in de sprint van het peloton en werd vijfde.

Vos won de WorldTour-wedstrijd in Zweden ook in 2009, 2013 en 2018. De Italiaanse Marta Bastianelli zegevierde in 2019, door Vos en Wiebes in de sprint te verslaan. In de twee daaropvolgende jaren werd de wedstrijd vanwege de coronapandemie niet verreden.