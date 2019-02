Marije, het gezicht van het NK indoor, wil het beste van zichzelf laten zien in Apeldoorn

Het verschil met een jaar geleden is groot. ,,Eind van de zomer werd ik gevraagd door de Atletiekunie om het gezicht van het NK in Apeldoorn te worden. Ik mocht er even over nadenken, maar dat was niet nodig. Ik vond het hartstikke leuk natuurlijk, maar ik merk wel dat het druk is. Het kost wel veel tijd, maar het is ook mooi dat je een keer in de spotlights staat. Dus zo erg is het niet’’, zegt ze, al geeft ze toe dat de stress wel een beetje toenam zo vlak voor het NK dat vandaag begint.