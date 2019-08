Marije is duizelig van succes, Celeste ‘lacht een beetje vreemd’

In de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

De Apeldoornse atlete Marije van Hunenstijn kan het nog niet helemaal geloven. Ze liep afgelopen weekend in Brussel een persoonlijk record op de 200 meter, de afstand die ze naast haar geliefde 100 meter nog wel eens loopt. Ze werd er een beetje duizelig van...

Céline van Gerner is begonnen aan haar afscheidstoernee, al mag je het niet zo noemen natuurlijk. Maar de turnster uit Emmeloord kijkt zaterdag nog één keer terug op haar rijke carrière om vervolgens het werkzame leven in te stappen. Én te genieten van haar vrije tijd, onder meer van het bloemencorso in Vollenhove.

Zo dus:

Roy van den Berg wil vlammen op het Europees kampioenschap baanwielrennen in Apeldoorn, dat in oktober wordt gehouden. De in Kampen geboren wielrenner, die al geruime tijd nabij de baan in Apeldoorn woont, kan haast niet wachten op de start van het nieuwe seizoen.

Het was feest deze week, want Ruby Huisman vierde haar 21ste verjaardag. De Hierdense fietscrosster is hersteld van de vele verwondingen die ze een paar maanden geleden bij een val in Frankrijk opliep. Eindelijk tijd voor leuke dingen! Gefeliciteerd!

Nog een jarige: PEC Zwolle-trainer John Stegeman werd deze week 43. Ondanks de matige start van zijn team in de eredivisie kan de trainer gelukkig nog lachen. Maakte iemand op het trainingsveld een grapje over zijn leeftijd?

Celeste Plak kijkt een beetje vreemde de lens in..... ‘Akward smiling’, noemt de Apeldoornse het zelf. Of was het na de bijzondere warming up die de Oranje volleybalsters af en toe voor de kiezen krijgen van hun fysiektrainer?