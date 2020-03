Marije lacht op haar verjaardag, Anna had naar Italië gewild

NBA Curry maakt rentree, maar kan nieuwe nederlaag Warriors niet voorkomen

7:49 Stephen Curry heeft na ruim vier maanden afwezigheid zijn rentree gemaakt in de NBA. De 31-jarige vedette van Golden State Warriors maakte in de thuiswedstrijd tegen Toronto Raptors 23 punten. Curry kon niet voorkomen dat zijn ploeg, net als vorig jaar in de NBA-finale, verloor van de Raptors: 113-121.