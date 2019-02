Marije sprint naar haar beste tijd, Harley moet GA Eagles naar grote hoogte stuwen

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Marije van Hunenstijn verbeterde haar persoonlijk record tijdens de atletiekwedstrijden in het Duitse Karlsruhe. Dat deed ze in de series in 7,34 seconden. De Apeldoornse sprintster werd met een tijd van 7,36 seconden op de 60 meter indoor zesde in de finale. Op naar meer zegt ze, want komend seizoen (binnen en buiten) moet het jaar worden dat ze gaat doorbreken! Hup Marije!

Femke Beuling heeft een geweldig weekend achter de rug. De jonge schaatsster uit Emmeloord deed mee aan het NK afstanden voor junioren in Groningen en pakte bronzen medailles op de 1000 en 1500 meter en won de 500 meter. De kans is groot dat ze haar koffers mag pakken voor de wereldbekerfinale en het WK voor junioren in Italië. Klasse!

Nog zo'n comeback-girl. De Zwolse Lotte van Beek reed tijdens de wereldbeker schaatsen in het Noorse Hamar twee keer naar het podium. Op de 1000 meter werd ze derde, een dag later pakte ze zilver op de 1500 meter. En nu de ploegenachtervolging op het WK afstanden in Inzell!

Zo ziet euforie er uit, wanneer je in de slotseconden van een wedstrijd alsnog de drie punten pakt. De technische staf van PEC Zwolle, onder leiding van de nieuwe trainer Jaap Stam, schreeuwt het uit nadat Mike van Duinen de 4-3 maakt en daarmee ook FC Utrecht aan de zegekar bindt. Drie op een rij!

Ondertussen geniet voormalig topschaatser Mark Tuitert van de - zoals hij het omschrijft - brute natuur in St Anton am Arlberg in de Oostenrijkse Alpen. ‘Een grote witte speeltuin’, noemt de geboren Holtenaar het. Veel plezier!

Dat moet toch de juiste inspiratie geven! Bij GA Eagles in Deventer komen de spelers sinds afgelopen weekend het veld op vanuit de spelerstunnel met de beeltenis van Harley, de Adelaar die mascotte is van de club. Een stoere afbeelding die de spelers tot grote hoogte moet stuwen. Vrijdag werkte het nog niet helemaal, want er werd jammerlijk verloren van FC Eindhoven. Dan de volgende thuiswedstrijd maar! ‘May your heart soar like an eagle!’