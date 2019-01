Marije wordt gekust door de zon, Thomas staat weer op na de val

De Rooy wint alsnog zesde rit Dakar Rally

8:52 Gerard de Rooy heeft alsnog de zesde etappe van de Dakar Rally gewonnen. De 38-jarige Brabander kwam in zijn Iveco ruim vijf minuten later dan Siarhei Viazovitsj als tweede over de finish. De trucker uit Wit-Rusland kreeg echter een tijdstraf. Daardoor mocht De Rooy alsnog de langste rit van de befaamde rally op zijn naam schrijven.