Marinus: eerst plezier terug, daarna pas denken aan concurrentiestrijd

Van cornervlag tot cornervlag, tegen de klok in. En dat dagen achter elkaar. PEC Zwolle-speler Wouter Marinus (22) werd op een gegeven moment knettergek van het rondjes lopen. ,,Er zijn dagen geweest dat ik er helemaal klaar mee was, ik wilde gewoon weer met die gasten meedoen."

De voorbereiding van PEC Zwolle op het nieuwe seizoen was amper begonnen, of Marinus kon zijn plan van aanpak in de papierbak gooien. Al in de tweede oefenwedstrijd, in Hoogeveen tegen de amateurs van HZVV, raakte de Drent geblesseerd aan zijn hamstring. Niet veel later bleek dat er een dikke scheur in zat. Marinus wist dat hij het begin van de eredivisie niet ging halen. ,,De scheur zat aardig hoog. Normaal gesproken staat bij een hamstringblessure een hersteltijd van zes tot acht weken. Bij mij waren dat er acht tot tien."

Het grootste en belangrijkste deel van de voorbereiding maakte Marinus niet op het veld mee. Het trainingskamp in Epe, de oefenpotjes tegen de profclubs. Alles ging aan zijn neus voorbij. ,,Dat was gewoon klote, want juist in die periode leg je de basis voor de rest van het seizoen. Nu is het maar afwachten wanneer ik écht weer honderd procent fit ben. Dat ben ik nu nog niet."

Verstand op nul

Twee weken geleden, in de oefenwedstrijd tegen SC Heerenveen, stond Marinus weer voor het eerst in wedstrijdtenue binnen de lijnen. Tot die tijd moest de middenvelder het doen met hardlopen, rondjes om het veld terwijl zijn ploeggenoten lekker met de bal bezig waren. Zo nu en dan stopte hij even voor een praatje met de vaste supporters langs de kant. Het lopen zelf was frustrerend, al wist Marinus tegelijkertijd waar hij het voor deed. ,,Verstand op nul en gaan. Ik heb voor mezelf geen route uitgestippeld, bewust niet. Liever een week later terug dan een week eerder."