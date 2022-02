Mark Cavendish grijpt bij rentree na zware val net naast ritzege

Mark Cavendish maakt in Oman rentree na zware valpartij

Mark Cavendish keert in de Ronde van Oman terug in het peloton na zijn val tijdens de zesdaagse van Gent. Zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl meldt dat de Britse sprinter vanaf donderdag zijn eerste wegkoers gaat rijden sinds de Münsterland Giro in oktober.

6 februari