Mark flikt de #bottlecapchallenge, Arjan viert feestje op WK

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Een krachtige vuist en een stoere blik. De Oranje Leeuwinnen hebben de finale van het WK voetbal bereikt en staan zondag tegenover Amerika in de eindstrijd. Assistent-bondscoach Arjan Veurink uit Ommen, met bondscoach Sarina Wiegman toch mede verantwoordelijk voor het succes, viert een feestje. En heel het land viert mee.

De Apeldoornse Marije van Hunenstijn komt even tot rust in de tuin na een bewogen weekend. De sprintster plaatste zich voor het WK en stelde haar kandidatuur voor de Olympische Spelen in Tokio van volgend jaar. Klasse!

Het is even wat anders dan de metershoge golven bij Hawaii of de prachtige stranden aan de andere kant van de wereld. Nee, surfer Kiran Badloe uit Lelystad is eigenlijk wel andere vergezichten gewend, maar maakt de afgelopen weken een lange tocht door de smalle wateren in ons eigen kikkerlandje. Ook leuk!

Nou, vooruit dan maar. Omdat het zo mooi is nog een keer de beelden van Arjan Veurink, assistent-bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Hier nog voordat Oranje zich ten koste van Zweden plaatste voor de finale. Veurink ging kijken bij Engeland - Verenigde Staten en was niet alleen onder de indruk van de sfeer, denken we.....

Throwback to the European Games. De Zwolse Kirsten Wild mocht de Nederlandse vlag dragen. En vond dat een grote eer, zoals het hoort! Oh ja, ze kwam natuurlijk weer met de nodige medailles thuis.

Vijf! Zian Flemming van PEC Zwolle steelt zijn hand op. Hij heeft zichtbaar gestreden tegen de amateurs van Hattem, maar die vijf treffers pakt niemand hem meer af.