Mark Tuitert uit Holten worstelde na schaatscarrière: ‘Doordat je het leven lééft, leer je hoe ermee om te gaan’

Wat doe je als je niets anders kunt dan hard rondjes linksom schaatsen, maar je daar na vijftien jaar topsport opeens niets meer aan hebt? Dan ga je als een malle uitproberen wat je wél kunt doen. Althans, in het geval van Mark Tuitert. Zo deed hij na zijn schaatspensioen in 2014 een poging een commerciële schaatsploeg op te richten. Ook volgde hij een opleiding sports leadership op Nyenrode, begon hij een bedrijfje waarmee hij schaatsen importeerde, had hij een app waarmee hij fitnessinstructies gaf, hield hij spreekbeurten in het land en richtte hij een bedrijf op in cafeïnehoudende kauwgom.