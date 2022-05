‘Mark van Bommel dicht bij akkoord met Antwerp, Genk haakt af’

Mark van Bommel is zo goed als rond met Antwerp. De Nederlandse trainer moet op de Bosuil de opvolger worden van Brian Priske. Racing Genk is definitief afgehaakt. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Rood-wit wordt nog een beetje meer oranje. In navolging van Marc Overmars komt ook Mark van Bommel de rangen van de The Great Old vervoegen. De voormalige vedette van onder meer Bayern München, Barcelona en PSV is zo goed als rond met Antwerp over een contract van twee seizoenen. De laatste details moeten nog afgerond worden.

De 45-jarige Van Bommel was eerder ook in beeld bij Racing Genk, maar is dus niet langer kandidaat in Limburg. Hij kende een blitzstart met PSV, maar werd er na tegenvallende resultaten halfweg zijn tweede jaar ontslagen. Wolfsburg gunde hem begin dit seizoen een nieuwe kans. Bij de Duitse club begon hij eens te meer goed, maar eind oktober werd Van Bommel toch de laan uit gestuurd. Zijn opvolger Florian Kohfeldt verging het niet veel beter en is intussen ook ontslagen.

Na zijn vertrek uit de Bundesliga werkte Van Bommel, die uiterst veeleisend wordt genoemd, aan zijn tekortkomingen. Ondanks de vroege tegenslagen in zijn trainersloopbaan bleef hij overtuigd van zichzelf. Hij werd aangeboden bij Racing Genk, dat hem zeker interessant vond, maar kiest uiteindelijk voor Antwerp.

Het PSV-icoon vervoegt zo de architect van de Ajax-successen van de laatste jaren. Overmars kent Van Bommel nog van bij de nationale ploeg en weet waar hij als coach voor staat. Van Bommel dreef met een zeer jong PSV het grote Ajax van 2018-2019 tot het uiterste in de titelstrijd. Dat heeft indruk gemaakt.

Andries Ulderink wordt op de Bosuil de rechterhand van Van Bommel. De T2 komt over van FC Twente. Hij was in het verleden actief als scout en assistent-trainer actief bij Ajax, en werkte onder Overmars bij Go Ahead. Het is afwachten hoe de staf er verder zal gaan uitzien. Ook de spelersgroep staat een fikse opknapbeurt te wachten, met wellicht meer Nederlandse invloeden.