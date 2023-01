Mark van Bommel haalt Gyrano Kerk, Ajax-opponent Union Berlin haalt Kroatisch international

Anish Giri (28) maakt zijn sport populair bij jong publiek: ‘Schaken speelt heel erg hard to get’

Hij versloeg deze week in Wijk aan Zee ’s werelds beste schaker Magnus Carlsen en is een van de favorieten voor de eindzege van het Tata Steel Chess-toernooi. De Haagse grootmeester Anish Giri (28) vertelt over de mondiale herwaardering voor de schaaksport, waarvan hij geniet. ,,Wel prettig hoor, dat ik niet alleen meer herkend word door grijze oude mannen.”

10:16