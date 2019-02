Markel Irizar (39) stopt in San Sebastian

De gelouterde teamgenoot van Bauke Mollema en Koen de Kort bij Trek-Segafredo kreeg in 2002 te maken met teelbalkanker. ,,Toen ik daarvan herstelde, had ik twee doelen om voor te vechten. Ten eerste wilde ik vader worden. En daarnaast wilde ik prof worden en een lange carrière hebben. Ik kan nu zeggen dat ik mijn beide doelen heb behaald'', schreef Irizar op Twitter. De Bask begon bij Euskaltel-Euskadi en stapte in 2010 over naar RadioShack, de voorloper van het huidige Trek.



Irizar reed twintig grote rondes. Hij hielp zijn Amerikaanse teamgenoot Chris Horner in 2013 aan de eindzege in de Vuelta. Zelf boekte de Spanjaard één grote overwinning, het eindklassement van de Ruta del Sol in 2011.