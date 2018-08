Marseille kondigt komst Strootman aan met bijzonder filmpje

Kevin Strootman heeft een meerjarig contract ondertekend bij Olympique Marseille. De Franse topclub betaalt naar verluidt 25 miljoen euro aan AS Roma voor de 28-jarige middenvelder. Met bonussen kan daar nog 3 miljoen euro bij komen. Strootman kwam de medische keuring goed door en werd daarna met een opmerkelijke filmpje gepresenteerd in de Zuid-Franse havenstad.

,,Ik kan niet wachten om te beginnen'', zei de oud-speler van Sparta, FC Utrecht en PSV tijdens zijn presentatie bij de Zuid-Franse club. ,,Ik heb hele mooie jaren gehad in Rome, maar ik ben blij dat ik nu hier zit. Het was tijd voor een volgende stap in mijn carrière.''

Strootman gaf toe dat het snel was gegaan in de afgelopen week. ,,Nee, deze transfer heeft geen maanden in beslag genomen'', beaamde hij. ,,Voor de buitenwereld kwam dit misschien als een verrassing, maar niet voor mij. Ik had meteen een heel goed gevoel bij de club toen ik voor de eerste keer werd benaderd. Olympique wilde me echt heel graag hebben. Op zo'n moment moet je dan gewoon je gevoel volgen.''

Na 131 wedstrijden, dertien doelpunten en negentien assists verlaat Strootman de Italiaanse hoofdstad. Strootman zou op jaarbasis tussen de 6 en 7 miljoen euro gaan verdienen in Marseille.

De in Ridderkerk geboren middenvelder speelde eerder in zijn loopbaan voor Sparta Rotterdam, FC Utrecht en PSV. Hij ging in 2013 van Eindhoven naar Rome. Strootman kwam tot nu toe 41 keer uit voor Oranje. Bij Olympique Marseille wordt hij herenigd met coach Rudi Garcia, zijn vroegere trainer bij AS Roma.

Strootman had bij zijn Italiaanse club nog een contract tot medio 2022. Hij ontbrak vanwege zijn naderende overstap naar de Franse club al maandagavond in de thuiswedstrijd van AS Roma tegen Atalanta (3-3). Strootman had zondag al afscheid genomen van zijn Romeinse ploeggenoten.



Marseille werd vorig seizoen vierde in de Franse Ligue 1 en verloor de Europa League-finale van Atlético Madrid. Dit seizoen heeft de club in de competitie vier punten na drie wedstrijden. Marseille speelde zondagavond thuis met 2-2 gelijk tegen Rennes. Bij 'L'Om' staan onder anderen de Franse topspelers Dimitri Payet en Florian Thauvin onder contract.