Mart Smeets gaat nu zelf over zijn tijd: ‘Ik wil helemaal niet meer in die tv-programma’s zitten’

MENS EN SPORT Zwolse Anna van der Breggen vertelt openhartig over immense druk, genieten en hoe Ghana haar kijk op de wereld veranderde

11 juni Anna van der Breggen (31) komt een maand voor de Olympische Spelen van Tokio met een boek over haar topsportleven. De wielrenster uit Zwolle vertelt over genieten, immense druk en hoe een stage als verpleegkundige haar kijk op de wereld veranderde. Én ze is opvallend open.