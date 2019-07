Martens verlengt bij Barça, NEC'er Ndayishimiye in belangstelling Bayern

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

NEC'er in belangstelling van Bayern München

Voor Mike Trésor Ndayishimiye zit mogelijk een toptransfer in het vat. De aanvaller staat in de belangstelling van Bayern München. De recordkampioen van Duitsland zou de 20-jarige Belg per direct willen overnemen van NEC. Hij staat tot de zomer van 2021 nog onder contract bij de eerstedivisionist. Ook Juventus, Liverpool en AS Monaca hebben interesse. Mocht hij naar Zuid-Duitsland verkassen dan zal Ndayishimiye in eerste instantie aansluiten bij het tweede team van Bayern dat uitkomt op het derde niveau in Duitsland.

Volledig scherm Mike Ndayishimiye. © BSR Agency

Van der Heyden op proef in Denemarken

Jelle van der Heyden is op proef bij Vendsyssel FF, dat uitkomt op het tweede niveau in Denemarken. Van der Heyden speelt al jaren bij FC Twente, maar is er nooit in geslaagd een basisspeler te worden. Ook dit seizoen komt hij niet in de plannen van Gonzalo Garcia Garcia voor. Hij heeft nog een contract voor één jaar.

Volledig scherm Jelle van der Heyden. © BSR Agency

Spartak Moskou schakelt van Pereiro door naar Guus Til

Nu Gastón Pereiro niet naar Spartak Moskou verkast, zit de Russische club niet bij de pakken neer. De huidige nummer 4 van de competitie heeft zijn oog laten vallen op Guus Til. Lees hier meer over de interesse in de AZ-aanvoerder.

Martens verlengt bij Barça

Lieke Martens heeft haar contract bij FC Barcelona verlengd tot 2022. De linksbuiten van Oranje streek in 2017 neer in Catalonië. Ze kwam toen over van het Zweedse FC Rosengård. Afgelopen seizoen werd Barça in de Spaanse competitie tweede achter Atlético Madrid. Tevens haalde Martens met haar ploeggenoten de Champions League-finale. Daarin was het Olympique Lyon van Shanice van de Sanden met 4-1 te sterk. Bij Barcelona staat ook landgenoot Stefanie van der Gragt onder contract.

De Graafschap legt Van Heertum vast

De Doetinchemmers hebben de defensie versterkt met Jasper van Heertum (21). Hij is voor twee jaar vastgelegd. Van Heertum traint al sinds het begin van de voorbereiding mee bij De Graafschap. De verdediger is een bekende van De Graafschap-trainer Mike Snoei, met wie hij bij zijn vorige club Telstar samenwerkte. Van Heertum speelde eerder ook voor Lommel en de jeugd van PSV.

Volledig scherm Jasper van Heertum (rechts). © theo kock persfotografie

Vermaelen poseert al in shirt Vissel Kobe

Hoewel de club het nieuws nog niet heeft bevestigd lijkt niets de komst van Thomas Vermaelen bij het Japanse Vissel Kobe nog in de weg te staan. De verdediger had een aflopend contract bij FC Barcelona en kon dus gaan en staan waar hij wilde. Eerder liepen onderhandelingen met het Qatarese Al-Arabi op niets uit. Op sociale media verschenen vrijdag al de eerste foto’s van de Belg in het shirt van zijn vermoedelijk nieuwe club.

Vermaelen (33) tekent in Kobe een contract voor 2,5 jaar. De oud-Ajacied wordt bij Vissel ploeggenoot van de Spaanse oud-internationals David Villa en Andrés Iniesta. De 74-voudig Belgisch international stond vier jaar onder contract bij Barcelona, maar werd veelvuldig geteisterd door blessures. Tussendoor speelde hij een jaar op huurbasis bij AS Roma. Vissel Kobe staat na twintig speeldagen teleurstellend vijftiende in de Japanse eerste klasse.

Volledig scherm Thomas Vermaelen bij Vissel Kobe. © Instagram

Brands wil ver gaan voor Zaha

Marcel Brands is bij Everton verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid en hij is bereid diep in de buidel te tasten voor Wilfried Zaha. De voormalig technisch directeur van PSV wil zo'n 67 miljoen euro betalen aan Crystal Palace om de handige aanvaller in te lijven. Volgens Sky Sports is Zaha na 4,5 jaar bij de Londense club wel toe aan een nieuwe uitdaging. Palace schat de waarde van de international van Ivoorkust in op zo'n 90 miljoen euro.



Naast Everton is ook Arsenal al tijden geïnteresseerd in Zaha. Een eerste bod van 44 miljoen euro werd door Palace afgewezen. Zaha zelf wil graag in Londen blijven wonen en de overstap naar de Gunners maken. Zaha speelde, verdeeld over twee periodes, 323 duels voor Crystal Palace waarin hij 53 keer scoorde. Tussendoor speelde hij twee jaar bij Manchester United, maar dat bracht hem weinig succes.

Volledig scherm Wilfried Zaha in het shirt van Ivoorkust. © AFP

ADO wacht nog altijd op transfer El Khayati

Nasser El Khayati ontbreekt vandaag al een week bij ADO Den Haag, maar de club meldt dat er nog altijd geen akkoord over een transfer is. De middenvelder leek op weg naar het Midden-Oosten. De 30-jarige spelbepaler kreeg vorige week ruimte om over een overgang naar Qatar SC te onderhandelen. Naast enkele trainingen, liet de Rotterdammer daardoor ook de jaarlijkse open dag schieten.



De verwachting was dat El Khayati snel tot een akkoord zou komen. Dat is niet het geval, ook omdat er tussen de clubs nog geen overeenstemming bereikt is. Of en wanneer El Khayati terugkeert is de vraag. Dit omdat hij van ADO toestemming gekregen heeft om voorlopig niet mee te hoeven trainen. Zijn contract loopt nog één jaar door. Na een topseizoen in de eredivisie met 17 goals en 12 assists hoopt El Khayati daar deze zomer de vruchten van te plukken. Dat kan door een transfer naar een grotere club in een aansprekende competitie, maar hij staat ook open voor een lucratieve overgang naar financieel aantrekkelijk oord. (Yorick Groeneweg)



Volledig scherm Nasser El Khayati. © Angelo Blankespoor

Rugani op weg naar uitgang Juventus

De komst van Matthijs de Ligt heeft de kansen voor Daniele Rugani flink doen slinken. Juventus beschikt met Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini en Merih Demiral namelijk over nog drie volwaardige centrumverdedigers. De 24-jarige Rugani, die vorig seizoen in totaal 19 basisplaatsen kreeg toebedeeld, ‘overweegt zijn opties’ volgens zijn zaakwaarnemer. AS Roma en AC Milan worden genoemd als mogelijke bestemmingen.

Volledig scherm Daniele Rugani. © AFP

‘Ajax volgt 18-jarige Deen’

Ajax heeft naar verluidt interesse in Frederik Winther, meldt Nordcibet. Het 18-jarige talent speelt bij Lyngby BK in de hoogste Deense competitie. Ook PSV, New York Red Bulls en enkele Italiaanse clubs zouden interesse hebben in de verdediger. Zijn transferwaarde: 2 miljoen euro.

Ayew keert terug in Premier League

Crystal Palace neemt Jordan Ayew definitief over van Swansea City. De Franse spits die uitkomt voor Ghana kwam afgelopen seizoen al op huurbasis uit voor de Premier League-club. In het voetbalwalhalla kwam hij tot twintig wedstrijden, waarin hij één keer scoorde. Met de transfer van Ayew is zo'n 3 miljoen euro gemoeid.

Volledig scherm Jordan Ayew (L) en Kevin de Bruyne. © EPA

Bent stopt op 35ste met voetballen

Voormalig international en spits van Tottenham Hotspur, Aston Villa en Sunderland hangt zijn schoenen aan de wilgen. De 35-jarige Darren Bent zat na zijn vertrek bij Derby County in de zomer van 2018 zonder club. Na 211 goals in 558 wedstrijden vond hij het wel mooi geweest. In 2006 debuteerde Bent voor het Engelse nationale team. In dertien interlands scoorde hij vier keer.