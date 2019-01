Martial verlengt contract bij Manchester United tot zomer van 2024

De 23-jarige Fransman speelde sindsdien meer dan 160 wedstrijden voor Manchester United en maakte daarin 46 doelpunten. Martial was onder José Mourinho lang niet altijd zeker van speeltijd, maar onder de nieuwe manager Ole Gunnar Solskjaer staat hij vrijwel altijd in de basis. ,,Ik ben Ole en zijn staf dankbaar voor het vertrouwen dat ze in me hebben,” zei de Franse international. ,,Daardoor ben ik beter gaan spelen. Bij deze club draait het om prijzen winnen, ik weet zeker dat de volgende trofee niet ver weg is.” Martial, die vorig jaar ontbrak in de WK-selectie van Frankrijk, won met de ‘Mancunians’ al de FA Cup, League Cup en de Europa League.