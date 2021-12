Martijn Kleermaker na thriller naar achtste finales WK darts: ‘Kolere, wat een wedstrijd’

Met het vertrouwen zat het wel goed bij Martijn Kleermaker. Op de Order of Merit staat hij niet in de buurt van Joe Cullen (respectievelijk plek 50 en 13), maar ‘The Dutch Giant’ zag volop kansen. ,,Hij is een speler naar mijn hart: gewoon vlot spelen en geen trucjes”, zei de darter uit Harderwijk voorafgaand aan de partij tegen RTL 7. ,,Ik moet mijn hoofd koel houden en erbij blijven.”

En zijn hoofd koel houden, dat deed Kleermaker. Hij kende een raketstart en haalde in amper vijf minuten de eerste set binnen. Dat deed hij op indrukwekkende wijze, met twee keer tops om 89 uit te gooien. Ook na de eerste onderbreking bleef het Kleermaker voor de wind gaan. Hij gunde ‘Rockstar’ niet meer dan één leg op weg naar een 2-0 voorsprong in sets.

In de derde set moest er een beslissende vijfde leg aan te pas komen. Ook die ging naar Kleermaker, maar het luidde wel een sterkere fase van de Engelsman in. Cullen stond een stuk beter te scoren en kwam terug tot 3-1.

Bij een 2-0 stand in de vijfde set kreeg Kleermaker zijn eerste matchdart. Die ging er niet in en Cullen draaide de set helemaal om. De 111-finish in de beslissende vijfde leg getuigde van grote klasse: 3-2.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Cullen leek niet meer te kunnen missen. Hij trok de stand weer helemaal gelijk en er moest een allesbeslissende zevende set aan te pas komen. Kleermaker had het voordeel dat hij die mocht beginnen, maar gaf het initiatief uit handen in de eerste leg. Met een 130-finish forceerde hij direct echter weer de re-break, waarmee hij het net op tijd weer op de rit kreeg. Het werd verlengen en daarin sloeg The Dutch Giant keihard toe. Met een 88-finish op de bull boekte hij zijn plek bij de laatste 16, waar James Wade zijn tegenstander wordt.

,,Ik zal me proberen in te houden, maar kolere wat was dit een wedstrijd", begon Kleermaker voor de camera van RTL 7. ,,Die zevende set mag ik starten omdat ik de bull heb gewonnen, dat is mijn houvast. Ik mag er hier geen woorden uit gooien, maar die vond ik toch wel erg lekker hoor. Dat was aan die brul wel te zien denk ik.”

Uitslagen middagsessie

Derde ronde (best of 7 sets)

• Steve Lennon - Mervyn King 0-4

• Ryan Searle - Danny Noppert 4-2

• Joe Cullen - Martijn Kleermaker 3-4

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.