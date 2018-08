Martin Klizan blijft ongeslagen in zijn zesde ATP-finale

Go Ahead Eagles poetst ook tegen FC Emmen 2-0 achter­stand weg

18:10 Go Ahead Eagles blijft ongeslagen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Net als vorige week tegen Almere City FC kwam de Deventer ploeg tegen FC Emmen met 2-0 achter te staan, maar net als in Almere werd het ook vandaag in Terwolde 2-2.