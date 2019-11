Massa: Leclerc eerder wereldkampioen dan Verstappen

,,Hij is niet alleen zeer getalenteerd, maar wat mij vooral opvalt is zijn mentaliteit. Hij gaat zeer goed met de druk om", zegt Massa over de 22-jarige Monegask op Motorsport.com. ,,Ik weet niet of Leclerc sneller of langzamer is dan Verstappen, maar de zeven poleposititons in zijn eerste jaar bij Ferrari zeggen veel.”