Matchwinner Malen opgelucht: ‘Het was warm, maar we bleven vechten’

Malen is in de punt van de aanval de opvolger van de naar Sevilla vertrokken Luuk de Jong. De twintigjarige aanvaller uit Wieringen speelde een sterke wedstrijd en beloonde dat met zijn winnende goal in de 93ste minuut. ,,Het was warm en iedereen was kapot, maar we bleven vechten voor de overwinning. Dan is het natuurlijk een enorme opluchting als je die eerste officiële wedstrijd van het seizoen, direct een hele belangrijke, zo wint,” zei hij voor de camera's van Veronica.



,,Het publiek bleef ook na de 1-2 van FC Basel achter ons staan en dat gaf ons ook energie om te blijven gaan,” zei Malen, die als centrumspits ook een goede klik blijkt te hebben met Steven Bergwijn, die nu als aanvallende middenvelder speelt. ,,Ja, we zijn twee echte voetballers en voelen elkaar goed aan. We hebben wel wat afspraken gemaakt nu we allebei een nieuwe rol hebben, maar het is vooral intuïtie.”