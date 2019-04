Matchwinner Van de Beek: ‘Nu afmaken met steun van eigen publiek’

De Ligt na ‘vechtpar­tij’: ‘We hebben er hard voor moeten werken’

23:35 Matthijs de Ligt sprak na de 1-0 zege van Ajax bij Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League van een goede uitgangspositie. ,,Dit biedt natuurlijk perspectief’', zei de aanvoerder van de Amsterdammers bij Veronica. ,,We hebben er hard voor moeten werken. Dat is logisch. Tottenham is geen B-ploeg waar je zo maar even overheen loopt.’'