Materiaalpech voor Van der Poel, Van Aert wint

Voor het eerst dit seizoen kregen de veldrijders te maken met zware modderstroken. De concurrentie kon Van der Poel ook in deze omstandigheden geen tegenstand bieden en de Europees kampioen ging er al in de eerste ronde vandoor. In de slotronde kreeg hij echter te kampen met een lekke band en na een fietswissel met materiaalpech. Van Aert, die op een halve minuut achterstand reed, profiteerde en pakte zijn tweede zege in de Superprestige.



Van Aert is door de zege ook alleen leider in het klassement. Hij heeft twee punten meer dan Van der Poel.