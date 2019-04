‘Mathieu Mania’ in Limburg: ‘Het wordt ook wel weer eens tijd’

Door Rik Spekenbrink



Van Vliet kan het zich nog goed herinneren. Dan stond hij op de markt in Maastricht, onder een grijs wolkendek, met de belangrijkste Nederlandse renners helemaal niet aan de start van de Amstel Gold Race. ,,Nou, we wachten maar af wat het gaat worden”, dacht hij dan.



Hoe anders is het sentiment deze zondag. Of eigenlijk nu al, en de hele week. Er heerst een Mathieu Mania in Limburg, en de rest van het land. ,,Dat voel je aan alles. Telefoontjes zoals deze, het gesprek op straat. Maar ook gisteren in België bij de drukke persconferentie van Mathieu. Het is ook gewoon een bijzondere jongen natuurlijk.” En dan wordt het ook nog eens stralend weer. ,,Dus ja, ik voel zelf ook al veel adrenaline”, klinkt Van Vliet opgetogen.