Mathieu van der Poel blijft heersen en juicht ook in Zilvermeercross

Van der Poel (24) trekt immers naar Spanje voor een trainingskamp. ,,Eentje dat trouwens niet gepland was”, legde de wereldkampioen in Mol uit. Niet omdat hij zich zorgen maakt over zijn vorm. ,,Zeker niet. Het liefst was ik doorgegaan met rijden van wedstrijden. Zo lekker gaat het. Maar omdat ik er (financieel) niet uit kwam met Essen, kwam er de ruimte om in Spanje te gaan trainen.”

In Mol zag Mathieu van der Poel nog een andere ruimte. Die om zijn broer David aan een overwinning te helpen. Concurrenten als Eli Iserbyt, Toon Aerts, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar sloegen de Zilvermeercross immers over.

Halverwege de wedstrijd gingen de broers samen in de aanval. Een actie die averechts uitpakte voor de oudste van de twee. ,,Ik moest over mijn toeren gaan om hem te volgen op de snellere stukken. Daardoor kwam ik kapot aan bij de zandstroken”, zo verklaarde David van der Poel dat hij juist op zijn favoriete terrein iedere keer van de fiets moest.

Mathieu wachtte steeds op hem, maar in de slotfase kwam de rest daardoor terug bij de twee. In de finale wist David van der Poel nog wel de derde plaats te pakken, achter zijn ploeggenoten Mathieu en Tom Meeusen. ,,Het was afzien vandaag”, hijgde hij na aan de finish. ,,Ik was vandaag niet goed. Jammer, want normaal ben ik in het zand juist op mijn best.”