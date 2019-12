Mathieu van der Poel blijft heersen en juicht ook in Zilvermeeuwcross

10 uit 10 dit seizoenVeldrijder Mathieu van der Poel heeft ook de Zilvermeeuwcross in het Belgische Mol gewonnen. Het betekende voor Van der Poel zijn tiende overwinning in evenzoveel optredens dit seizoen. Zaterdag was de wereldkampioen ook al de beste in Kortrijk, in een veldrit om de DVV Trofee. In Mol was er voor de Nederlander van Corendon-Circus alleen eer en een flink startgeld te halen.