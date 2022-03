Mathieu van der Poel blijft na zege realistisch: ‘Het zal zondag beter moeten’

Podcast | ‘De toekomst van Ten Hag gaat voor afleiding zorgen in de titelrace’

PSV heeft een nieuwe trainer voor komend seizoen. Bij Ajax zijn er alleen maar vraagtekens. Blijft Ten Hag? Gaat hij naar United? En wat is de consequentie hiervan in de titelrace? Het is een van de onderwerpen in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Johan Inan.

6:00