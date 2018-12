Mathieu van der Poel boekt in Sint-Niklaas alweer zestiende veldritzege

Van der Poel ontbrak nog in de eerste twee manches van de Soudal Classics. De eerste wedstrijd werd gewonnen door Laurens Sweeck, terwijl Kevin Pauwels in de GP van Hasselt de tweede manche won. In Sint-Niklaas wilde Van der Poel dan eens een manche winnen, maar dat ging zeker niet makkelijk.



Want ook zonder wereldkampioen Wout van Aert kon Van der Poel geen lange solo opzetten. Vooral Quinten Hermans en Tom Meeusen gingen lang mee met MvdP, maar in de slotfase moesten ook zij de veldritkoning van deze winter laten gaan.



Zo kon Van der Poel in de zesde ronde dan toch aan zijn solo beginnen. Hermans hing nog twee rondes op een handvol seconden, maar de Nederlandse veelvraat bleek te sterk. Met nog een truc hier en daar reed Van der Poel naar zijn zestiende zege van het veldritseizoen. Hermans eindigde twaalf seconden achter MvdP op plek twee, terwijl Meeusen -ploeggenoot van Van der Poel- als derde mee het podium op mocht.



Sanne Cant pakte eerder de zege in de Waaslandcross. De meeste Nederlandse veldrijdsters kwamen niet aan de start in Sint-Niklaas.