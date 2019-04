Mathieu van der Poel doet niet aan wielerwetten

Cijfers speelronde 28 Isak uitblinker in midweekse speelronde, ook hoge cijfers voor De Jong en Bazoer

7:50 Alexander Isak was de man van speelronde 28. De Zweedse spits van Willem II verpulverde nagenoeg in zijn eentje, Heracles en kreeg een acht voor zijn optreden. Een 7,5 was er voor topscorer Luuk de Jong, Donny van de Beek, de opgeleefde Riechedly Bazoer, Martin Ødegaard, Vurnon Anita en Alessandro Damen.