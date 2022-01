Mathieu van der Poel fietst weer voorzichtig na knieoperatie

Van der Poel besloot daarop die periode te benutten zich operatief te laten helpen aan een knieblessure. Bij een val tijdens een training had hij eerder een scheurtje in het kapsel van een knieschijf opgelopen waardoor er littekenweefsel was ontstaan dat mogelijk in de toekomst voor problemen zou zorgen. Daarvoor werd hij op 8 januari geholpen in het ziekenhuis van het Belgische Herentals. Sindsdien wordt er druk gespeculeerd of Van der Poel op tijd fit is voor het voorjaar op de weg.