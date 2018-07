Mathieu van der Poel grijpt op prachtige wijze Nederlandse titel

Door Sjors Tanis De veldrijder, op het WK na de grote man van afgelopen winter, wil als mountainbiker naar de Olympische Spelen van Tokio. Maar in Hoogerheide kreeg hij opnieuw de bevestiging dat in hem ook een groot wegrenner huist. ,,Op de weg gaat het steeds beter, zeker als je het met het mountainbiken vergelijkt'', zei hij bij de NOS. ,,Dat geeft best een dubbel gevoel.'' Van der Poel kleurde - nu ook op de weg - de finale van de wedstrijd. De alleskunner probeerde het een eerste keer, op ruim 56 kilometer van de finish. Zonder succes. Maar zijn tweede poging kende veel meer schade. Hij reed zelfs met Danny van Poppel, Jan-Willem van Schip en Dennis van Winden weg uit de grote groep. Daarachter ontstonden verschillende kleine groepjes, met favoriet én topsprinter Dylan Groenewegen in de staart.

Tot 15 kilometer van de streep hielden Van der Poel, Van Poppel, Van Schip en Van Winden hun voorsprong vast, maar toen Niki Terpstra besloot zijn eigen kansen op te offeren voor ploeggenoot Fabio Jakobsen, ging het snel met het tijdsverschil. Dat was het sein voor Van Poppel om alleen verder te gaan. Met de bel van de laatste ronde (11,5 kilometer) reed hij weg bij zijn drie vluchtgenoten.



Maar het koersverloop bleef veranderen. Na een moment van aarzeling in het peloton kon onder andere Koen de Kort de oversteek maken naar Van Poppel, waar ook zijn oude vluchtgenoten weer waren aangesloten.



Het peloton kwam echter terug, maar dat was zonder topsprinters Jakobsen en Groenewegen, die in de slotfase definitief moesten lossen. De Kort ging alleen de laatste kilometer in, maar na een lange sprint bleek Van der Poel van een andere planeet. Met een verschroeiende versnelling zette hij zijn collega's op een lengte. Danny van Poppel eindigde ondanks zijn aanvalspogingen nog als tweede, voor uitredend kampioen Ramon Sinkeldam, die met het brons naar huis gaat.