Mathieu van der Poel heeft te veel last van valpartij en slaat short track op WK mountainbike over

,,Ik heb nog best wel wat last gehad van die valpartij”, vertelde Van der Poel. ,,Door de adrenaline heb ik het tijdens de wedstrijd niet gevoeld maar na de finish merkte ik meteen dat ik me wel zeer had gedaan.”

Olympische Spelen

Van der Poel hoopt zich via het WK te kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Voor de wereldtitel gaat de Nederlander niet rijden op de mountainbike, zo gaf hij al aan. ,,Een plaats in de top 10 of top 15 is het doel’’, zei hij daarover.