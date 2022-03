Mathieu van der Poel is terug, en hoe: ‘Een betere bevestiging is er niet’

Door Daniel Dwarswaard



Het ziet er allemaal zo vertrouwd uit. Mathieu van der Poel die met een fles prosecco op het podium spuit. Mathieu van der Poel die wordt toegeschreeuwd door opgewonden Italiaanse wielerfans. Mathieu van der Poel die alleen maar praat over het winnen van wedstrijden. Maar nee, vanzelfsprekend is het allemaal natuurlijk niet. In oktober reed Van der Poel met Parijs-Roubaix zijn laatste wedstrijd op de weg. Ja, er waren nog een paar veldritten in december. Maar verder was het ellende: zijn pijnlijke rug hield hem maanden uit koers.



Matej Mohoric is na een demarrage in de afdaling van de Poggio niet meer te achterhalen. Ook Anthony Turgis blijft in de knallende slotfase net voor het groepje favorieten waar Van der Poel de sterkste is. Op de beroemde Via Roma in San Remo lacht het wielerleven hem weer toe. Kijk eens goed naar hemzelf. Hij lacht, gaat geduldig van camera naar camera. Aan alles voel je: deze man is opgelucht en ontspannen. Al is het eerste gevoel, nog met een flinke dosis adrenaline in het lijf, óók teleurstelling. ,,Net als vorig jaar nét niet in Milaan-San Remo. Daar baal ik wel van.’’