Mathieu van der Poel komt net tekort om waaghals Matej Mohoric van winst in Milaan-San Remo af te houden

Technisch snufje helpt Mohoric aan winst

,,Ik heb de hele winter aan deze wedstrijd gedacht”, zei Mohoric. ,,De ploeg was met dit plan gekomen. Deze koers ligt me heel goed met de afdaling aan het einde. Ik had ervoor gezorgd dat ik in goede conditie was, zodat ik erbij zou zitten op de top van de Poggio. Dan kon ik mijn kans uitspelen in de afdaling, een beetje risico nemen en het dan proberen vol te houden voor de overwinning.”



Heel belangrijk was daarbij de speciale fiets die zijn ploeg voor hem had ontworpen om sneller te kunnen dalen. Met een zogenoemde dropperpost uit het mountainbiken - waarbij de je hoogte van het zadel met een simpele klik aan kunt passen - had hij in de afdaling meer controle over zijn fiets. ,,Ik dacht eerst dat het niet veel zou uitmaken, maar ik merkte in de training meteen het verschil. Ik was echt onder de indruk. Ik had meer controle en kon zo voluit gaan. Ik kon foutjes vermijden en ging nog net iets sneller.”



Mohoric zag zijn plan in de aanloop naar de voorjaarsklassieker nog bijna in duigen vallen. Hij werd eerst ziek en kwam vervolgens ten val in Strade Bianche, twee weken geleden. ,,Maar ik ben steeds in mijn kansen blijven geloven. Ik kan niet geloven dat ik nu Milaan-Sanremo win.”