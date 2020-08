Mathieu van der Poel kroont zich op VAM-berg tot Nederlands kampioen wielrennen

Op ruim honderd kilometer van het einde toonde Van der Poel zich al even met een versnelling bergop. Daardoor werd een kopgroep van zes renners gegrepen en ging een uitgedund peloton de finale in op het lokale parkoers in Drenthe.

Een nieuwe versnelling van Van der Poel zorgde voor een nieuwe kopgroep. De 25-jarige topfavoriet zag vier Jumbo-Visma-renners in zijn wiel. Op 42 kilometer van het einde probeerde Van der Poel het weer: op de kasseien van de VAM-berg flitste de renner van Alpecin-Fenix weg bij zijn concurrenten. Niemand kon Van der Poel volgen en dus ging de Nederlands kampioen van 2018 solo door. Hij bouwde in korte tijd een voorsprong van ruim een minuut op op achtervolgers Pascal Eenkhoorn en Nils Eekhoff. Na 25 rondjes en even vaak het beklimmen van de VAM-berg kon ‘MvdP’ voor de tweede keer in zijn nog korte carrière de Nederlandse wegtitel bij de profs vieren. Achter Van der Poel eindigde de 22-jarige Eekhoff (Team Sunweb) knap als tweede, maar wel op zo'n anderhalve minuut van de onnavolgbare winnaar. Daarachter greep Timo Roosen het brons na een sprintje bergop tegen Jumbo-Visma-ploeggenoten Eenkhoorn (vierde) en Jos van Emden (vijfde).

Veel toppers ontbraken

Uittredend kampioen Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) ontbrak en kon zijn titel niet verdedigen. Jakobsen kwam begin deze maand hard ten val in een massasprint tijdens de Ronde van Polen. De sprinter lag even in een kunstmatige coma en moet maanden revalideren. De nationale wedstrijd op de weg is wel eens sterker bezet geweest. Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Wout Poels, Robert Gesink ontbraken ook in Wijster, net als alle andere Nederlandse deelnemers aan de Tour de France. Dylan Groenewegen, Mike Teunissen en Steven Kruijswijk zijn eveneens onvoldoende fit.



Het parcours in Wijster was selectief, met nauwelijks toeschouwers vanwege corona en de ‘Col du VAM’ als scherprechter. Het bergje op een voormalig vuilstort heeft steile stukken. De deelnemers aan het nationale kampioenschap op de weg moesten er maar liefst 50 keer over heen. Slechts zeventien renners haalden de eindstreep.