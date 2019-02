Mathieu van der Poel onderstreept dominantie met eindzege DDV-trofee

Van der Poel kende op de Koppenbergcross, de eerste cross uit dit klassement, een zeldzame offday en moest na een 21e plaats een forse tijdsachterstand goedmaken. De Nederlander won vervolgens de crossen in Lille, Hamme, Antwerpen, Loenhout, Baal en Brussel. Hij had bij aanvang van de laatste cross 58 seconden voorsprong op Aerts.



Ook in Lille was Van der Poel ongenaakbaar. Hij begon al meteen in de eerste ronde aan een lange solo. Door een val zag hij zijn voorsprong nog even teruglopen, maar in de slotronden liep de kersverse wereldkampioen weer verder uit.