Mathieu van der Poel ook in Gieten niet te stoppen

Kiptoo wint Singelloop Breda, Butter zevende

16:11 Edwin Kiptoo uit Kenia is de winnaar geworden van de 32ste Singelloop in Breda. In finale troefde hij zijn medekoplopers Abdallah Mande, Philip Langat en Geoffrey Koech af in een pakkende finale. ,,Toen we doorhadden dat er vanwege de wind geen tijd onder het uur in zat, hebben we er maar een tactische race van gemaakt", zei Langat, die met Kiptoo en Koech deel uit maakt van het Volare Sports-team.