Mathieu van der Poel over zijn aanloop naar het WK: ‘De ideale voorbereiding bestaat niet’

Met een kwintet kleinere wedstrijden in België bereidt Mathieu van der Poel zich voor op het aanstaande WK. Tien dagen voor de wegwedstrijd was MVDP ook nog de blikvanger bij de presentatie van zijn ploeg voor het veldritseizoen. Een incourante voorbereiding van de Nederlandse favoriet.

Het is nog geen 24 uur geleden dat Mathieu van der Poel met een bos bloemen stond te zwaaien op het podium bij de Citadel van Namen na winst in GP de Wallonie. Zaterdag in de Primus Classic, de laatste van een serie van vijf kleinere Belgische wedstrijden, wil hij zijn WK-vorm nog wat verder aanscherpen. Een wat incourante WK-voorbereiding, maar Van der Poel trekt nou eenmaal graag zijn eigen plan. En om het nog wat surrealistischer te maken, was hij donderdagmiddag de grote blikvanger van de presentatie van het veldritseizoen van zijn ploeg Alpecin - Deceuninck.

Concurrenten als Wout van Aert en Tadej Pogacar zijn al lang en breed aan de andere kant van de wereld, verwerken hun jetlag en maken hun eerste Australische kilometers. Ondertussen zit Van der Poel, de onbetwiste kopman van de Nederlandse ploeg, donderdagmiddag in het hoofdkantoor van sponsor Deceuninck in het West-Vlaamse Hooglede op de voorste rij. Naast zijn broer David van der Poel, Niels Vandeputte en Toon Vandebosch, de andere crossers van de ploeg. De spreekstalmeester van dienst blikt nog even terug op het afgelopen wegseizoen en stelt de aanwezige pers gerust door te verzekeren dat zo ook over het aanstaande WK gesproken zal worden. ,,Maar los van dat alles begint zondag het crossseizoen in Kruibeke.’’

Mathieu van der Poel was de beste in Namen.

Dat zal zonder Van der Poel zijn, die zaterdagavond in het vliegtuig springt voor een reis van meer dan twintig uur. ,,En ik ben nog niet bezig met de cross, nee.’’ Zijn besluit om aan het WK op de weg deel te nemen, is trouwens nog vers, vertelt hij. ,,Anderhalve week geleden heb ik het besloten. Ik heb wel getwijfeld om te gaan, maar met deze vorm denk ik dat ik iets kan doen. De laatste weken gaat het echt goed. Als ik het gevoel had dat ik niet goed was, was ik niet gegaan.’’

Van der Poel keerde drie weken geleden in de Druivenkoers terug in het peloton nadat zijn Tour de France op een mislukking was uitgelopen. Terwijl Jonas Vingegaard en Pogacar in etappe 11 op weg naar Col du Granon in gevecht waren verwikkeld om de Tourzege, verdween Van der Poel met stille trom. Een verklaring voor zijn vormdip van de zomer heeft hij nog altijd niet. ,,Het blijft een beetje een vraagteken. Vooral de combinatie van een hoogtestage vooraf, waar ik me niet top voelde en iets te hard heb getraind, met de Tour. En na de Giro heb ik zelf een fout gemaakt door te lang mijn fiets niet aan te raken.’’

Nou verstaat MVDP de kunst van het pieken als geen ander. Na zijn rugblessure die hem nagenoeg de hele winter op de bank hield, keerde Van der Poel in het voorjaar met vliegende vaart terug op de weg. Derde in Milaan Sanremo en winst in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Daarna een Giro-debuut dat van glans werd voorzien met een ritzege en drie dagen roze trui. Het laat maar zien hoe snel Van der Poel naar zijn topvorm kan toewerken.

Dat andere WK-favorieten kozen voor een WK-aanloop met de Vuelta of de Canadese wedstrijden in Montréal en Québec brengt Van der Poel niet aan het twijfelen. ,,Ik weet niet of er er echt een ideale voorbereiding bestaat. Wedstrijden in Canada is ook geen ideale voorbereiding. Ik weet niet of dit zo slecht is. Je hebt niet per se een betere voorbereiding als je in Canada rijdt, dan als je hier traint en die kermiskoersen doet.’’

Mathieu van der Poel krijgt de felicitaties van Biniam Girmay.

Voor Van der Poel is er simpelweg geen betere WK-voorbereiding dan winnen. Drie keer in twee weken tijd al. Ook al is dat dan soms in kleinere wedstrijden. ,,Profkermiskoersen zijn echt heel lastige wedstrijden. Ik heb eerst nog gedacht de Vuelta te doen, maar daarvoor raakte ik niet op tijd in vorm. Er was geen andere optie. En als je ziet dat Biniam Girmay derde werd in Québec en hij was gisteren ook op Citadel in Namen. Ook van de afstand van bijna 270 kilometer heb ik geen schrik van. Dat heb ik al vaak in klassiekers gedaan. Ook de laatste weken in training nog of door na een wedstrijd door te rijden of een stuk achter de brommer te doen.’’

Dus staat Van der Poel zaterdagmiddag om kwart voor één in Brakel aan de start voor bijna 200 kilometer naar Haacht. Finish zal even voor zes uur zijn, om daarna tegen zessen direct naar het vliegveld Zaventem door te rijden. Na een gebroken nacht - ‘Ik slaap altijd slecht in de lucht’- zal hij zondagochtend aankomen. Woensdag wacht al de gemengde tijdrit met Annemiek van Vleuten, Riejanne Markus, Ellen van Dijk, Daan Hoole en Bauke Mollema. ,,Dat heb ik toegezegd omdat het voor mij niet slecht lijkt een een inspanning te doen op woensdag en ook een bijdrage te leveren aan de ploeg. En het is ook leuk.’’

‘Unieke ervaring’

Zijn gedachten bij de wegwedstrijd? ,,Het is een unieke ervaring om een WK in Australië te doen. Ik voel me goed, heb er hard voor gewerkt, maar het zal allemaal moeten meezitten. Het zal kantje boord zijn gezien de lastigheid van het parkoers met de hoogtemeters. En met dat deelnemersveld heb ik een super dag nodig om echt mee te doen tegen de beste klimmers. Maar een WK kan raar verlopen.’’