Mathieu van der Poel over ‘zware’ openingsetappe Tour: ‘Wordt op de limiet van wat ik kan’

Mathieu van der Poel reed donderdagochtend zijn eerste kilometer op Baskische grondgebied. Met zijn ploeg Alpecin Deceuninck verkende hij de laatste 50 kilometer van de openingsetappe van de Tour de France rond Bilbao en zag bevestigd wat hij op voorhand al dacht. ,,Het is heel zwaar. Het is op de limiet van wat ik kan.”

,,Het zal afhangen van hoe er gereden wordt", vertelt Van der Poel. ,,Na de laatste steile klim, heb je nog tijd om terug te komen, maar de laatste 500 meter zijn opnieuw lastig. Het zal moeilijk worden om de punchers en klimmers te volgen. Het wordt een zware etappe, maar we gaan het proberen. Het zal kantje boord worden.”

Twee jaar geleden met de Tour-start in Bretagne lukte het op dag één niet om te winnen en geel te pakken, maar een dag later reed Van der Poel zich op wonderlijke wijze alsnog in het geel. ,,Het zal heel moeilijk worden om dat te herhalen. Baskenland is zwaarder dan de eerste twee ritten van toen. De tweede etappe van dit jaar is ook redelijk lastig.”

Etappe naar Limoges

Ook als het in de eerste dagen niet lukt, dan weet Van der Poel dat zijn kansen zullen komen. Hij kijkt uit naar de etappe naar Limoges (volgende week zaterdag) en de etappe een dag later die vertrekt uit Saint-Léonard-de-Noblat, het dorp van zijn in 2019 overleden grootvader en Franse wielerheld Raymond Poulidor. ,,Ik ben er geweest in de zomers toen ik jong was. Ik ken de wegen daar goed, al is het lang geleden. Maar het zal speciaal zijn om terug te zijn.”

Naast jagen op eigen succes wil Van der Poel zijn sprinter Jasper Philipsen bijstaan in de sprints. Hij zal de laatste man in de sprinttrein zijn als de situatie en de plannen voor de dagen die komen dat toelaten. ,,De kansen in de sprint met Jasper zijn nog altijd groter dan met mijzelf. Normaal gesproken ben ik dan de laatste man voor hem, maar misschien niet elke dag. Zelf jaag ik niet op de groene trui, maar ik zal Jasper er bij helpen als hij die wil. Ik wil proberen ritten te winnen en hou me niet bezig met punten verzamelen.”

Van der Poel hoopt zich de komende weken te revancheren voor een anonieme Tour met vroege aftocht van een jaar eerder. Toen stapte hij in etappe 11 af. ,,Ik voel me compleet anders nu. Toen ik vorig jaar mijn voorbereiding deed voor de Tour, voelde ik al dat er iets niet goed was met mijn lichaam. Dit jaar heb ik een goede hoogtestage gehad en goede wedstrijden daarna. Ik voel me klaar voor een mooie Tour en dan het WK.”

