‘Mathieu van der Poel voorlopig nog niet terug op de fiets’

Mathieu van der Poel kan wel eens lange tijd afwezig zijn in het wielrennen. Vader Adrie van der Poel vreest dat zijn zoon maandenlang uit de roulatie zal zijn, zo zei hij bij de veldrit in Gullegem tegen Sporza.

,,Het is verstandig om pas te fietsen als alle rugproblemen van de baan zijn”, aldus Van der Poel senior. ,,Ik denk dat Mathieu voor een langere termijn out zal zijn.”

Van der Poel kreeg tijdens de wereldbekercross van Dendermonde op tweede kerstdag opnieuw last van rugpijn. De pijn verergerde een dag later tijdens de wedstrijd in Heusden-Zolder, waarop de wielrenner besloot af te stappen. Medisch onderzoek wees dinsdag uit dat Van der Poel een zwelling heeft op een tussenwervelschijf.

,,Mathieu doet zijn oefeningen voor zijn rug en neemt voldoende rust. Er is geen sprake van dat hij morgen start in de veldrit in Herentals”, aldus Adrie. Van der Poels ploeg Alpecin-Fenix meldde dinsdag ook al dat de wielrenner niet zal starten in de cross in Herentals woensdag.

Van der Poel sloeg eerder ook al de veldritten in Loenhout en Hulst over. De volgende wedstrijd na Herentals is het NK veldrijden in Rucphen zondag. Daar heeft Van der Poel en zijn ploeg nog geen officiële mededeling over gedaan. Ook is onzeker of hij zijn wereldtitel kan verdedigen in het Amerikaanse Fayeteville op 30 januari.

Volgens vader Adrie komt deelname aan de voorjaarskoersen niet in gevaar. ,,Tot april is het nog een maand of drie. De eerstkomende weken zit trainen er volgens mij nog niet in. Dat is natuurlijk mijn persoonlijke mening. Uiteindelijk zal de ploeg daar zoals in het verleden verstandig mee omgaan. We wachten rustig af.”