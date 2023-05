Mathieu van der Poel wijzigt voorbereiding op Tour de France: ‘Wedstrijden die me aanspreken’

Olav Kooij boekt tweede sprintzege na waaierse­tap­pe in Vierdaagse van Duinkerke

Olav Kooij heeft zijn twee etappezege in de Vierdaagse van Duinkerke geboekt. De sprinter van Jumbo-Visma was in de vierde rit na bijna 174 kilometer oppermachtig in de sprint van een grote groep. De Deen Kasper Asgreen van Soudal - Quick-Step nam de leiderstrui over van Benjamin Thomas.