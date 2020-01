Matig serverende Medvedev bereikt tweede ronde Australian Open

Griekspoor kan niet stunten tegen Fritz

11:46 Taylor Griekspoor heeft in de eerste ronde van de Australian Open niet kunnen stunten. De Nederlander, 175ste op de wereldranglijst, kwam via de kwalificatie in het hoofdtoernooi en nam het daar op tegen de Amerikaan Taylor Fritz. De nummer 34 van de wereldranglijst gaf Griekspoor geen kans en won in drie sets 3-6, 3-6, 3-6.