LIVE: Matthäus looft Kroatië op laatste voetballoze WK-dag

Matthäus looft Kroatië

Lothar Matthäus denk dat Kroatië ook in de finale van het WK tegen Frankrijk tot veel in staat is. ,,Door de omstandigheden hebben veel van deze spelers een moeilijke jeugd gehad. Na het ineenstorten van Joegoslavië was niets in het land vanzelfsprekend en kreeg niemand iets cadeau. Daardoor hebben ze geleerd te vechten'', zegt de recordinternational van Duitsland in een vooruitblik op de eindstrijd van zondag in Moskou.



Matthäus, wereldkampioen in 1990, was trainer bij onder meer Partizan Belgrado in Servië. ,,Ik weet daardoor ook dat men op de Balkan gevoel voor talent heeft. Niet alleen in het voetbal, ook in andere balsporten. Kinderen krijgen in hun sport de vrije hand, ze mogen dribbelen, op doel schieten. De nadruk wordt gelegd op creativiteit, niet op het systeem. Op straat leren ze vechten in de goede zin van het woord. Dat alles samen maakt de Kroaten sterk.''